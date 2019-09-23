За 8 месяцев 2019 года турпоток из Китая в Азербайджан достиг 17 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - За восемь месяцев 2019 года число китайских граждан посетивших Азербайджан достигло 17 тысяч человек, в то время как в соответствующий период 2018 года этот показатель составил 13 тысяч человек, передает Trend со ссылкой на исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Флориана Зенгстшмида.

По словам исполнительного директора, в настоящее время наблюдается заметная тенденция роста числа китайских туристов в Азербайджан.

«Китай обладает большим туристическим потенциалом, что открывает перспективы для расширения сотрудничества с Азербайджаном», - сказал Зенгстшмид на церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджанским бюро по туризму и действующими в Китае онлайн-платформами Ctrip и Qyer. Общее число пользователей этих интернет ресурсов достигает 400 миллионов.

Отметим, что документ был подписан в рамках мероприятия «Азербайджан-Китай Roadshow on Travel Trade», в котором приняли участие 12 туристических компаний Азербайджана и около 250 туристических компаний из трех крупнейших городов Китая.

Меморандум нацелен на разработку туристического продукта, сориентированного на китайский рынок, а также на увеличение числа китайских граждан, посещающих Азербайджан.

Сообщается, что с 16 по 21 сентября, в рамках визита в Китай, Бюро туризма Азербайджана провело серию презентаций в Шанхае, Гуанчжоу и Пекине.

В ходе двусторонних встреч стороны обсудили возможности сотрудничества и обменялись мнениями относительно предстоящих планов.

Встречи в формате B2B (Business-to-Business) проводились среди организаций, специализирующихся в различных областях туризма.

Отметим, что официальное представительство Азербайджанского бюро туризма действует в Пекине с декабря 2018 года.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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