Открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном является одним из приоритетов Литвы (Эксклюзив)

26 сентября 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Открытие прямого авиасообщения с Азербайджаном является одним из приоритетов Литвы, сказали Trend в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

"Литва заинтересована в расширении своих воздушных маршрутов, и одним из приоритетных направлений является открытие прямого регулярного воздушного сообщения с Азербайджаном. Нам сообщили о заинтересованности азербайджанской стороны в продолжении процесса согласования проекта соглашения между правительствами Азербайджана и Литвы о воздушном сообщении. Мы также заинтересованы в ходе переговоров о вступлении Азербайджана в общее воздушное пространство ЕС ", - сказали в министерстве.

В ведомстве заявили, что развитие транспортной инфраструктуры в регионе "Восточного партнерства" является ключевым элементом Европейской политики добрососедства.

"Литва, являясь членом Европейского Союза, решительно поддерживает расширение сети TEN-T (Трансевропейская транспортная сеть) до транспортной сети стран "Восточного партнерства". Литва приглашает Азербайджан к тесному сотрудничеству с ЕС в рамках существующих программ и инструментов, направленных на улучшение транспортных связей между ЕС и Азербайджаном ", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что страна приветствует взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном в транспортной сфере и твердо верит в его дальнейшее успешное развитие.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 02:37
Рост реального ВВП Азербайджана составит 2,1 %
Финансы 25 сентября 22:33
В 2018 году зафиксирован рекордный показатель производства хлопка
Бизнес 25 сентября 19:26
Азербайджан усиливает позиции среди стран-производителей хлопка
Бизнес 25 сентября 18:45
Вице-президент Международной финансовой корпорации: "Программа реформ в Азербайджане постоянно расширяется"
Бизнес 25 сентября 18:14
Международная финансовая корпорация способствовала принятию 18 законов в Азербайджане
Финансы 25 сентября 17:58
Лента новостей
СМИ: Саудовская Аравия восстановила производство этана на уровне 25,5 млн куб. м в сутки
Арабские страны 07:46
Глава Гонконга проведет первую открытую встречу с представителями общественности
Китай 07:35
Facebook анонсировала многопользовательскую игру в VR
В мире 07:15
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Индонезии
Другие страны 06:51
Минобороны России: содействие Турции поможет наладить работу пунктов пропуска в Сирии
Россия 06:31
Пять человек пострадали в результате взрыва в университете в столице Колумбии
В мире 05:42
Абэ считает, что йеменские хуситы не могли в одиночку атаковать объекты Саудовской Аравии
В мире 05:02
В ДТП в Турции пострадали три человека
Турция 04:28
Трамп заявил, что американские пошлины склонили власти Китая к заключению торговой сделки
Китай 03:38