Инвестиции в Азербайджан превысили $260 млрд

БАКУ /Trend/ - Объем инвестиций вложенных в Азербайджан за минувшие годы превысил 260 миллиардов долларов, сказал на пресс-конференции, посвященной завершению совместного тренинг-проекта "Умный Мост" между Фондом развития предпринимательства (SIF) при министерстве экономики Азербайджана и Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA), заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, передает в пятницу Trend.

Открывший пресс-конференцию замминистра сказал, что сегодня в мире возникли новые глобальные вызовы, и чтобы отвечать им, Азербайджан, будучи частью мировой экономики, принимает различные меры, чтобы создать благоприятную экосистему для инноваций.

Замминистра также отметил, что за последние восемь месяцев ненефтяной сектор показал значительный рост, что является крайне важным показателем развития экономики в нефтедобывающей стране.

Мамедов подчеркнул, что количество инвестиций вложенных в Азербайджан, превышает 260 миллиардов долларов. Замминистра также добавил, что половина всех инвестиций в экономику страны приходится на иностранных инвесторов.

Замминистра отметил, что развитие инновационного предпринимательства, основанного на передаче и коммерциализации технологий, является одной из самых актуальных во всем мире, и в том числе и в Азербайджане. Поэтому, широко распространяющееся в глобальной экономике инновационное предпринимательство является одним из важнейших направлений экономических реформ в Азербайджане.

Напомним, что проект "Умный Мост" был реализован за счет предоставленных KOICA средств. Проект "Умный мост" - первый в Азербайджане победитель грантовой программы "CIAT" (Capacity Improvement and Advancement for Tomorrow). Наряду с продвижением инновационного предпринимательства, основанного на передаче технологий и коммерциализации науки посредством тренингов на основе проекта, был внесен вклад в развитие инновационной экосистемы в Азербайджане.

Тренинги в рамках проекта продолжались с 30 Августа по 14 сентябрь 2019 года в здании SIF, а участниками тренингов стали сотрудники университета и представители бизнес-сектора.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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