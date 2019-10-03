В Баку прошел круглый стол по расширению сотрудничества предпринимателей Азербайджана и России (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинском бизнес-центре прошел круглый стол, посвященный развитию связей, определению новых направлений сотрудничества, обмену опытом в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) между предпринимателями Азербайджана и России.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство развития МСБ, круглый стол на тему "Перспективы сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса", организованный Агентством, состоялся в рамках визита российской делегации во главе с президентом Всероссийской общественной организации МСБ "Опора России".

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