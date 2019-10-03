Генеральный секретарь Тюркского совета посетит Узбекистан

3 октября 2019 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С третьего по шестое октября пройдет визит в Узбекистан Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдада Амреева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

В рамках визита Амреев проведет встречи в министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли и Торгово-промышленной палате Узбекистана

Он также примет участие в заседании Делового совета ССТГ, которое впервые пройдет в Узбекистане и инвестиционном бизнес-форуме с участием предпринимателей из Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Багдад Амреев назвал вступление Узбекистана в организацию историческим событием и выразил уверенность, что это придаст импульс деятельности совета и укрепит сотрудничество между тюркоязычными странами.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в 2009 году как межправительственная организация, главной целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными государствами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване (Азербайджан).

Четыре страны-учредителя - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Бакинская текстильная фабрика определилась со сроками экспорта продукции
Бизнес 17:47
АБИИ предоставил Узбекистану $156 млн
Бизнес 17:36
Сахиба Гафарова: Азербайджан решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях
Политика 17:13
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" открывает тендер на закупку запчастей для арматуры PBV
Тендеры 16:54
Казахстан начнет приобретать железнодородные вагоны в России
Бизнес 16:51
Электроэнергетике Казахстана необходим переход на использование газа (Эксклюзив)
Энергетика 16:35
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил работников образования медалью "Терегги"
Политика 17:59
AGBank установил новый банкомат
Финансы 17:59
С новым пакетом «Bookmate Plus» от Azercell мировая литература в вашем смартфон
ИКТ 17:53
Бакинская текстильная фабрика определилась со сроками экспорта продукции
Бизнес 17:47
Всемирный банк в приветствовал достигнутый Грузией прогресс в сфере реформ
Финансы 17:45
США надеются на расширение экономических связей с Туркменистаном - Дональд Трамп
Туркменистан 17:45
Парламент Туркменистана рассмотрит закон о предпринимателях
Бизнес 17:42
ОПЕК и ФСЕГ будут сотрудничать в процессе мониторинга энергетического рынка
Энергетика 17:41
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 17:38