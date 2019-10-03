Генеральный секретарь Тюркского совета посетит Узбекистан

БАКУ/Trend/ - С третьего по шестое октября пройдет визит в Узбекистан Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдада Амреева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Узбекистана.

В рамках визита Амреев проведет встречи в министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли и Торгово-промышленной палате Узбекистана

Он также примет участие в заседании Делового совета ССТГ, которое впервые пройдет в Узбекистане и инвестиционном бизнес-форуме с участием предпринимателей из Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Багдад Амреев назвал вступление Узбекистана в организацию историческим событием и выразил уверенность, что это придаст импульс деятельности совета и укрепит сотрудничество между тюркоязычными странами.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в 2009 году как межправительственная организация, главной целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными государствами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване (Азербайджан).

Четыре страны-учредителя - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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