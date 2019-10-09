Фонд развития предпринимательства Азербайджана выделил 538 тыс. манатов на инвестпроекты

БАКУ /Trend/ - Действующий при министерстве экономики Азербайджана Фонд развития предпринимательства (SIF) предоставил 538 тысяч манатов на финансирование инвестиционных проектов в сферах животноводства и садоводства, а также на производство хлебобулочной продукции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, реализация этих проектов в совокупности позволит создать до 50 рабочих мест в Самухском районе Азербайджана.

Во время бизнес-форума, посвященного льготному кредитованию предпринимательства, прошедшему в Самухском районе, в общей сложности было предоставлено более 590 миллионов льготных кредитов для финансирования до семи тысяч инвестиционных проектов предприятий, действующих в Гянджа-Газахском экономическом регионе, включая кредиты, предоставленные на мероприятии.

Комментируя проводимую SIF работу по развитию частного сектора и расширению предпринимательской деятельности в регионах, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов сообщил, что в прошлом году на финансирования инвестиционных проектов предпринимателям было предоставлено свыше 132 миллионов манатов льготных кредитов, из которых 65 процентов пришлось на районы.

Также 74,4 процента предоставленных льготных кредитов были направлены на развитие аграрного сектора, 25,6 процентов - на промышленность и другие отрасли.

В рамках мероприятия в Самухе также был проведен обзор государственного агропромышленного фонда.

По поручению главы государства в настоящее время создается 51 агропарков и крупных фермерских хозяйств на 262 тысяч гектаров в 33 регионах Азербайджана. На создание 27 агропарков и крупных ферм выделено 192 миллионов манатов льготных кредитов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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