Ашхабад и Душанбе готовы активизировать торгово-экономическое партнёрство

11 октября 2019 11:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в пятницу состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Собеседники обсудили перспективы двустороннего взаимодействия и отметили поступательную динамику межгосударственного диалога.

На встрече была подчеркнута необходимость активизации торгово-экономического партнёрства, говорится в сообщении.

Отдельной темой обсуждения стало сотрудничество в транспортно-коммуникационном секторе, что обусловлено выгодным географическим положением и транзитными возможностями двух государств.

Состоялся также обмен мнениями по ряду вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

Напомним, что в июле сообщалось, что Таджикистан завершает строительство первого (горного) тоннеля в рамках реализации проекта по строительству дополнительной ветки "D" межгосударственного газопровода из Туркменистана в Китай. Ожидается, что строительство таджикского участка газопровода завершится в 2024 году.

Ветка "D" станет составной частью газопровода «Центральная Азия-Китай», дополнив действующие ветки "A", "B" и "C" - которые проходят из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан. В целом, по завершении работ - общие мощности достигнут 85 миллиардов кубометров газа в год.

Отметим, что среди совместных выгодных экономических мероприятий, раньше называли и проект строительства железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ). Кроме того, сообщалось, что Туркменистан может осуществлять подачу электроэнергии транзитом через Афганистан в Таджикистан в осенне-зимний период.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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