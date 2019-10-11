Казахстан предложил ввести аналог шенгенской визы в странах СНГ

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести общий визовый режим на территории стран СНГ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БелТА.

Предложение было озвучено на саммите глав государств СНГ, проходящего в Ашхабаде, Туркменистан.

По мнению Токаева, различия в национальных визовых и миграционных законодательства СНГ создают неудобства для туристов.

«Может быть следует рассмотреть вопрос о введении на территории СНГ единого режима под условным названием «виза Содружества» по типу Шенгенского соглашения. Такой подход позволил бы в разы увеличить туристический поток. Разумеется, нашим экспертам надо будет серьезно подумать над этим вопросом», — сказал он.

Он также добавил, что страны СНГ обладают высоким туристическим потенциалом.

Напомним, недавно также сообщалось, что 28 декабря 2018 года Казахстан и Узбекистан достигли соглашения о вводе «азиатского «шенгена»» — Silk Visa. Согласно соглашению, любой иностранец, на законных основаниях въехавший в Казахстан или Узбекистан, имеет право перемещаться по территории двух стран, не получая визу каждого из государств в отдельности.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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