Председатель палаты Узбекистана: Страны ССТГ должны развивать сферу туризма и транспорта

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) должно реализовываться в нескольких направлениях. Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в ходе деловой встречи министров экономики тюркоязычных стран в рамках VII саммита ССТГ, приуроченном к 10-летию сотрудничества Совета, сказал председатель Палаты коммерции и индустрии Узбекистана Адхам Икрамов.

По словам Икрамова, в первую очередь странам ССТГ необходимо содействовать малому и среднему бизнесу, развивать транспортные маршруты и полностью использовать потенциал торговых отношений Китая и Европы, направив китайские и европейские грузы через территорию тюркоязычных государств.

Во-вторых, странам-участницам Совета следует развивать сотрудничество в сфере туризма, налаживать партнерство между туристическими компаниями стран, развивать внутренние туристические маршруты.

Третьим важным направлением, по мнению Икрамова, является развитие промышленной кооперации крепко связанное с выходом стран-участниц ССТГ на рынки третьих стран.

«В мире, который сейчас разъединяется, где много вызовов, наша многовековая история дружбы должна стать важным фактором совместного процветания» - закончил речь председатель Палаты.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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