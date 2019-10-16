Ашгабад и Минск обсудили актуальные вопросы взаимодействия

АШХАБАД /Trend/ - Посол Беларуси Вячеслав Бескостый обсудил с высокопоставленными представителями Туркменистана актуальные вопросы белорусско-туркменского взаимодействия, сообщает Trend со ссылкой на посольство Беларуси в Ашгабаде.



Рабочие встречи были проведены с вице-премьерами Рашидом Мередовым, Байрамгельди Овезовым, Чары Гылыджовым и председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Александром Дадаевым.



В информации сказано, что встречи состоялись в кулуарах международной выставки «Основные направления развития промышленной отрасли Туркменистана», которая проходит в эти дни в Ашхабаде.



На мероприятии был представлен совместный стенд белорусских производителей техники МАЗ и МТЗ.



Отметим, что в 2017 году взаимный товарооборот Туркменистана и Беларуси составил 65,0 миллиона, в 2018 году - 32,2 миллиона долларов.



Беларусь поставляет в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, лекарственные препараты, продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию.



Межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между странами было подписано в 2014 году.



Примечательно, что в марте 2017 года в предгорьях Койтендага, в местечке Гарлык (Лебапская область, Туркменистан) был введен в эксплуатацию комплекс Белгорхимпром по производству калийных удобрений мощностью 1,4 миллиона тонн в год.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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