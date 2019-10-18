Китай готов использовать Бакинский международный порт для дальнейшего расширения транспортных маршрутов через Центральную Азию – посол

БАКУ/Trend/ - Китай готов воспользоваться Международным морским торговым портом Баку для дальнейшего расширения транспортных маршрутов через Центральную Азию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала журналистам посол Китая в Азербайджане Го Минь.

Она отметила, что Китай и Азербайджан — древние цивилизации на Шелковом пути.

«Азербайджан является одной из первых стран, которые откликнулись и приняли активное участие в реализации инициативы «Один пояс, один путь». Китайская сторона поддерживает отечественные предприятия для развития сотрудничества международного транспорта и логистики с Азербайджаном, продвижения строительства азиатско-европейских транспортных коридоров и готова в полной мере воспользоваться лидирующей ролью порта Баку, крупнейшего на побережье Каспийского моря, для дальнейшего расширения транспортных маршрутов из Китая через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ на Ближний Восток, в Западную Азию, Северную Африку и Европу», - сказала Го Минь.

Дипломат отметила, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которой уделяется особое внимание азербайджанской стороной, является важным транспортным коридором, соединяющим Европу и Азию, и имеет большое значение для совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь» китайской стороной совместно со странами вдоль этого пути.

«В настоящее время проект находится на ранней стадии эксплуатации. С постепенным совершенствованием инфраструктуры наземного и морского транспорта в Азербайджане, а также в странах вдоль маршрута, механизм координации перевозок становится все более совершенным, усиливается конкурентоспособность этого маршрута. Считается, что все больше и больше китайских предприятий будут активно использовать этот маршрут для осуществления трансграничных перевозок, в результате чего увеличится поток объема китайских товаров», - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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