Министр: Высшая цель — еще больше усилить экономику, опираясь на инновационные знания

БАКУ /Trend/ - В современную эпоху, получив высшее образование, можно найти хорошую работу, но если человек не будет постоянно учиться, никто не может дать гарантию, что он останется на этой работе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на мероприятии, посвященному программе «Высшее образование для занятости», осуществляемой в Азербайджане British Council.

По его словам, приобретенные знания должны соответствовать требованиям трудового рынка. Поэтому, правительство Азербайджана обратило все свое внимание на образование.

«Высшая цель — еще больше усилить экономику, превратив нефтяные ресурсы в человеческий капитал, основываясь на инновационные знания. Для повышения знаний и навыков в будущем необходимо еще больше инвестировать в такие сферы как развитие на новом уровне, форма критического мышления и творчество. А это более важный фактор для укрепления роли образования», - сказал Джейхун Байрамов.

Он добавил, что студенты, получившие образование за рубежом работают в государственном и частном секторах, а также и в министерстве образования.

"Форум — хорошая возможность для развития будущего сотрудничества между Соединенным Королевством и Азербайджаном и вклада в долгосрочное экономическое развитие. Наша деятельность содействует развитию политики образования в обеих странах и помогает формированию более сильной системы образования», - отметил Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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