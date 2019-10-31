Unibank завершил третий квартал 2019 года с прибылью

31 октября 2019 15:39 (UTC+04:00)

Unibank объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2019-го года. На 30 сентября 2019 года прибыль банка составила 66,8 миллионов манат. За 9 месяцев текущего года операционный доход Unibank составил 46 миллионов манат.

С начала года активы банка увеличились на 93 миллиона манатов (13%). Общие активы банка составили 789 миллионов манат. Также за 9 месяцев увеличился объем совокупного капитала и достиг 82,3 миллиона манат.

За отчетный период был прирост в кредитовании, в развитии некредитных продуктов и в цифровом банкинге. По итогам 9 месяцев текущего года общий кредитный портфель увеличился на 25 миллионов манат (5%) и составил 492,9 миллиона манат.

Также наблюдается рост кредитования реального сектора.

Unibank продолжает поддерживать предпринимателей, предоставляя онлайн кредит в течение нескольких минут. За последний год количество кредитов, оформленных онлайн, превысило 100 заявок.

За 9 месяцев также вырос депозитный портфель Unibank. На 30 сентября 2019 года депозитный портфель по срочным депозитам увеличился на 17% и общий депозитный портфель достиг 340 миллионов манат.

Unibank продолжает оставаться одним из самых активных банков в стране в сфере безналичных платежей. С начала 2019 года по 30 сентября количество только дебетовых карт увеличилось на 21%.

Также в центре внимания Unibank в этом году были и социальные проекты. Банк является официальным спонсором Национальной паралимпийской команды Азербайджана по пулевой стрельбе до 2020 года. На сегодняшний день из четырех лицензий, которые дают право на участие в летних Паралимпийских играх, две были выиграны командой, поддерживаемой Unibank.

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