Туркменистан и Грузия провели встречу по консульским вопросам

АШХАБАД /Trend/ - В Тбилиси состоялись туркмено-грузинские консультации, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны детально обсудили ряд консульских вопросов, представляющих взаимный интерес, правовые положения граждан Туркменистана в Грузии и граждан Грузии в Туркменистане, вопросы, касающиеся туркменских студентов, обучающихся в Грузии и другие, говорится в сообщении.

В соответствии с повесткой дня, стороны также рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества и обмена опытом между Государственной миграционной службой Туркменистана и миграционными властями Грузии.

По окончании консультаций был подписан соответствующий протокол.

Отметим, что одним из приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия двух стран обозначена сфера транспорта. Выгодное географическое положение двух государств и общность интересов сторон обуславливают благоприятные предпосылки для эффективного умножения совместных усилий по созданию мультимодальных транспортных коридоров с задействованием потенциалов Каспийского и Черноморского регионов.

Здесь в качестве конкретного примера выступает проект транспортного коридора "Лазурит" по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция. В числе актуальных направлений партнёрства была также названа сфера энергетики.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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