АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях безопасности на железнодорожных путях устанавливаются новые стрелочные переводы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В структуре отметили, что на участке железной дороги Гянджа-Беюк Кясик продолжается установка новых "стрелок", обновление которых началось в августе этого года.

«До настоящего времени заменен 81 стрелочный перевод. В целом, на вышеуказанном участке планируется обновить 156 стрелочных переводов», - добавили в ведомстве.

В настоящее время заменяются 15 стрелочных переводов на станциях Агстафа и Зейем.

Работы проводят Специализированные железнодорожные предприятия №№ 5 и 11 ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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