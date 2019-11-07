АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)

7 ноября 2019 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях безопасности на железнодорожных путях устанавливаются новые стрелочные переводы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В структуре отметили, что на участке железной дороги Гянджа-Беюк Кясик продолжается установка новых "стрелок", обновление которых началось в августе этого года.

«До настоящего времени заменен 81 стрелочный перевод. В целом, на вышеуказанном участке планируется обновить 156 стрелочных переводов», - добавили в ведомстве.

В настоящее время заменяются 15 стрелочных переводов на станциях Агстафа и Зейем.

Работы проводят Специализированные железнодорожные предприятия №№ 5 и 11 ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)
  • АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)
  • АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)
  • АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)
  • АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)
  • АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)
  • АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)
  • АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)
  • АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)
  • АЖД продолжает обновлять стрелочные переводы (ФОТО)
Новости по теме
АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
Энергетика 12:00
Через границу Казахстана с Китаем прошло рекордное количество поездов
Бизнес 5 ноября 14:17
Скоростной поезд Баку-Гянджа переходит на новый график движения
Общество 4 ноября 15:29
Возобновляется движение пригородных электропоездов до станции Сабунчи
Общество 28 октября 18:49
АЖД до конца 2019 г. получит от французской "Alstom" 8 грузовых локомотивов
Энергетика 28 октября 12:10
Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (38/37) впервые отправлен с французским локомотивом (ФОТО)
Бизнес 26 октября 15:44
Лента новостей
Шамахинская астрофизическая обсерватория о солнечной активности
Общество 19:41
На страховом рынке Азербайджана есть определенная нехватка профессиональных кадров - мнение экспертов
Финансы 19:36
В Милли Меджлисе обсуждается второй пакет законопроектов об углублении судебно-правовых реформ
Политика 19:31
Сбербанк и Межбанк Азербайджана урегулировали давний долговой спор
Финансы 19:24
МИД Азербайджана о пресечении в Германии армянской провокации в связи с Карабахом
Нагорно-карабахский конфликт 18:59
В бакинском метро "Ичеришехер" всех пассажиров будут обучать аргентинскому танго
Культура 18:55
ЕБРР участвует в выпуске корпоративных облигаций в грузинских лари
Финансы 18:48
Перевалка грузовых автомобилей в казахстанском порту Курык выросла более чем вчетверо (Эксклюзив)
Бизнес 18:44
Азербайджанские актеры просят прощения за любовь
Культура 18:34