Грузинская гостиница выставлена на аукцион

БАКУ/Trend/ - Грузинское государственное АО "Партнерский фонд" объявило открытый аукцион на передачу в 10-летнюю аренду с правом покупки пятизвездочной гостиницы Borjomi Likani, сообщает Trend о ссылкой на АО "Партнерский фонд Грузии".

Гостиница Borjomi Likani была построена в 2015 году в курортном поселке Ликани близ города Боржоми.

Как говорится в сообщении фонда, являющемся в настоящее время единственным владельцем данной гостиницы, начальная цена на торгах установлена в размере 37,6 миллиона долларов. Аукцион состоится 06 декабря.

Стартовая цена существенно меньше средств, затраченных на строительство гостиницы (48 миллиона долларов).

Отель Borjomi Likani имеет 152 номера, в его собственности находится также земельный участок площадью 156,6 тысячи квадратных метров. Гостиница и земельный участок находятся рядом с бывшим дворцом Романовых, построенным в конце XIX века по указу российского императора. Дворец вместе с прилегающим к нему парком в 2016 году был передан в управление "Партнерскому фонду" сроком на 25 лет, с целью реставрации и создания музейного комплекса.



Поблизости от дворца, "Партнерский фонд" владеет также земельным участком площадью 234,4 тысяч квадратных метров, на котором он предлагает победителю аукциона осуществить инвестиционные проекты для дальнейшего развития гостиничного комплекса.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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