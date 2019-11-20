Самолёт авиакомпании Buta Airways совершил экстренную посадку

20 ноября 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из-за резкого ухудшения состояния одного из пассажиров рейса J2 9103 Buta Airways капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, где самолет и совершил благополучную посадку в 09:40 по бакинскому времени, сообщает Trend в среду со ссылкой на авиакомпанию.

Самолет выполнял рейс по маршруту Баку-Стамбул. На борту находились 104 пассажира.

Ожидается, что после передачи плохо почувствовавшего себя пассажира медперсоналу экипаж самолета будет готовиться к вылету в Стамбул.

Отметим, что Buta Airways – структурное подразделение в составе Закрытого акционерного общества «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

Buta Airways была основана в декабре 2016 года и начала деятельность в сентябре 2017 года. На текущий момент лоукостер выполняет рейсы в ближнее зарубежье с вылетами из аэропортов Баку и Гянджи по международным направлениям в России, Турции, Украине, Грузии, Иране и Болгарии.

Авиакомпания Buta Airways с самого начала своей деятельности пользуется большой популярностью как среди граждан Азербайджана, так и в других странах. Загрузка самолетов по большинству направлений составляет не менее 85%.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav_2105

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