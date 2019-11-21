Ашхабад и Осло заинтересованы в экономическом взаимодействии

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча со специальным посланником МИД Норвегии Эйвиндом Нордслеттеном, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.
Была отмечена необходимость активизации политико-дипломатического диалога на высоком уровне, а также развитие экономического взаимодействия, говорится в сообщении.
Стороны отметили схожесть позиций по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Напомним, что компания Statoil Hydro ранее изучала возможность своего участия в разработке туркменского шельфа Каспия. Примечателен опыт Норвегии в сфере современных технологий по добыче природного газа на море и труднодоступных местах.
Отметим, что продолжаются работы по имплементации резолюции "Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в устойчивом развитии и международном сотрудничестве", которая по инициативе Ашхабада была принята в 2013 году на одном из пленарных заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Норвегия является соавтором данного документа.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)
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