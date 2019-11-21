Ашхабад и Осло заинтересованы в экономическом взаимодействии

21 ноября 2019 11:09 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча со специальным посланником МИД Норвегии Эйвиндом Нордслеттеном, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Была отмечена необходимость активизации политико-дипломатического диалога на высоком уровне, а также развитие экономического взаимодействия, говорится в сообщении.

Стороны отметили схожесть позиций по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Напомним, что компания Statoil Hydro ранее изучала возможность своего участия в разработке туркменского шельфа Каспия. Примечателен опыт Норвегии в сфере современных технологий по добыче природного газа на море и труднодоступных местах.

Отметим, что продолжаются работы по имплементации резолюции "Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в устойчивом развитии и международном сотрудничестве", которая по инициативе Ашхабада была принята в 2013 году на одном из пленарных заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Норвегия является соавтором данного документа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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