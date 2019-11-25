USAID одобрило деятельность Азербайджана в области продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - Агентство США по международному развитию (USAID) приветствует создание правительством Азербайджана эффективной системы в области продовольственной безопасности. Об этом заявила заместитель директора миссии USAID по Азербайджану Эйлин Лоулесс на международном семинаре по безопасности пищевых добавок, сообщает Trend с мероприятия.

По словам Лоулесс, USAID очень довольно сотрудничеством с Азербайджаном в области продовольственной безопасности. "USAID оказалоо поддержку развитию различных отраслей в Азербайджане, особенно сельского хозяйства, пищевой промышленности и т.д. Сотрудничая с различными структурами правительства Азербайджана, мы содействуем развитию сектора агробизнеса в стране, а также в гармонизации его с международными стандартами, получении международных экспортных сертификатов. Эта работа отвечает интересам покупателей в современном мире, и сама по себе повысит качество производства в Азербайджане."

Лоулесс добавила, что безопасность пищевых продуктов является очень важным элементом для здоровья человека. Тем не менее в последние годы вопросы продовольственной безопасности стали более актуальными.

Замдиректора миссии USAID по Азербайджану отметила, что производство, переработка и хранение продуктов становятся более сложными: "Безусловно, возникают определенные вопросы и по их использованию. Правда, такие добавки, как соль и сахар, использовались веками. В настоящее время для более длительного хранения продуктов используются другие добавки. С точки зрения безопасности это ни в коем случае не должно обманывать потребителей и нарушать состав пищи".

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