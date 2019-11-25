Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана открыло первое зарубежное представительство

БАКУ/Trend/ - Представительство министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана впервые создано за границей — в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Trend со ссылкой на национальную базу данных законодательства Узбекистана - Lex.uz.

Соответствующее постановление Кабмина Узбекистана опубликовано на портале.

Планируется, что представительство будет проводить системный мониторинг и продвигать конкретные проекты и программы торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества с ОАЭ, включенные в "дорожные карты" по итогам визитов на высшем и высоком уровнях.

Также, в поле ответственности сотрудников представительства — привлечение прямых иностранных инвестиций, передовых технологий.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в марте 2019 года побывал в ОАЭ с официальным визитом. Стороны договорились о реализации совместных проектов и соглашений на сумму более 10 миллиардов долларов. В их числе - развитие сухопутного порта и свободной экономической зоны "Навои", увеличение добычи углеводородов, строительство солнечных электростанций, а также завода по производству аммиака и карбамида в Сырдарьинской области Узбекистана.

В соответствии с Указом Мирзиёева «О мерах по совершенствованию системы управления в сферах инвестиций и внешней торговли», путем слияния Государственного комитета Узбекистана по инвестициям и министерства внешней торговли, было создано министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Министерство является уполномоченным государственным органом, ответственным за реализацию единой государственной инвестиционной политики, координацию привлечения иностранных инвестиций, в первую очередь прямых, сотрудничество с международными финансовыми институтами (управляющими офисами) и иностранными правительственными финансовыми организациями, а также формирование и координацию единой государственной политики в сфере внешней торговли и международного экономического сотрудничества.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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