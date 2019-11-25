Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана открыло первое зарубежное представительство

25 ноября 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Представительство министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана впервые создано за границей — в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Trend со ссылкой на национальную базу данных законодательства Узбекистана - Lex.uz.

Соответствующее постановление Кабмина Узбекистана опубликовано на портале.

Планируется, что представительство будет проводить системный мониторинг и продвигать конкретные проекты и программы торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества с ОАЭ, включенные в "дорожные карты" по итогам визитов на высшем и высоком уровнях.

Также, в поле ответственности сотрудников представительства — привлечение прямых иностранных инвестиций, передовых технологий.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в марте 2019 года побывал в ОАЭ с официальным визитом. Стороны договорились о реализации совместных проектов и соглашений на сумму более 10 миллиардов долларов. В их числе - развитие сухопутного порта и свободной экономической зоны "Навои", увеличение добычи углеводородов, строительство солнечных электростанций, а также завода по производству аммиака и карбамида в Сырдарьинской области Узбекистана.

В соответствии с Указом Мирзиёева «О мерах по совершенствованию системы управления в сферах инвестиций и внешней торговли», путем слияния Государственного комитета Узбекистана по инвестициям и министерства внешней торговли, было создано министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Министерство является уполномоченным государственным органом, ответственным за реализацию единой государственной инвестиционной политики, координацию привлечения иностранных инвестиций, в первую очередь прямых, сотрудничество с международными финансовыми институтами (управляющими офисами) и иностранными правительственными финансовыми организациями, а также формирование и координацию единой государственной политики в сфере внешней торговли и международного экономического сотрудничества.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер:@vakilovfaxri

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку реактивов
Тендеры 18:02
ЦБ Узбекистана опубликовал основные направления денежно-кредитной политики на три года
Финансы 17:24
Президент Кыргызстана: Россия инвестировала в железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан
Бизнес 16:48
Узбекский металлургический комбинат доведет экспорт продукции до 350 тыс. т
Бизнес 16:26
Германия инвестирует в Узбекистан
Бизнес 16:21
МАГАТЭ оценит планы Узбекистана в ядерной энергетике
Энергетика 15:05
Лента новостей
Председатель Общества улемов Ирака, советник премьер-министра Ирака по религиозным вопросам поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:02
Готовится генеральный план Баку, планируется сформировать креативный центр (ФОТО)
Социум 19:00
Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников БГУ "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев предоставил группе сотрудников БГУ персональную пенсию Президента Азербайджана
Политика 18:50
Дарья Гревцова: Межрегиональные связи являются важной составляющей межгосударственных отношений России и Азербайджана
Политика 18:49
Президент Ильхам Алиев присвоил группе сотрудников БГУ почетные звания
Политика 18:47
Средние цены на недвижимость в Баку составляют около 1600 манатов за квадратный метр - эксперт
Бизнес 18:46
Число частных медицинских страховщиков в Грузии увеличилось
Финансы 18:38
Отношения между Азербайджаном и Россией достигли наивысшего уровня - депутат
Политика 18:34