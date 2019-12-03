Узбекистан может стать одной из самых крупных экономик в СНГ

БАКУ/Trend/ - Экономика Узбекистана может стать одной из самых крупных на постсоветском пространстве, считает министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

На встрече в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Москве один из студентов спросил министра, получит ли Узбекистан преференции и льготы при вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Министр, который является сопредседателем узбекско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, отметил, что эта тема сейчас много обсуждается.

Орешкин сказал, что сейчас в экономике Узбекистана осуществляются реформы, когда президент Шавкат Мирзиёев пришел к власти было много проблем, сейчас они шаг за шагом решаются.

«Но на экономику Узбекистана, на самом деле, я смотрю как на экономику, которая примерно через лет 20 на постсоветском пространстве сможет стать одной из самых крупных экономик после России», — заявил он.

«Совместно с нашими партнерами мы точно изыщем все возможности, которые позволят нам развиваться вместе», — добавил министр.

Глава Минэкономразвития посоветовал студентам посетить Узбекистан: «Всем рекомендую съездить в Ташкент, посмотреть. Современный поезд идет из Ташкента в Самарканд, Бухару. Всем рекомендую весной во время студенческих каникул съездить и посмотреть Узбекистан, это прекрасная страна».

О том, что Узбекистан прорабатывает вопрос вступления в ЕАЭС, стало известно в ходе октябрьского визита в Ташкент председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко. Позже, первый заместитель председателя Сената Парламента Узбекистана Садык Сафаев заявил, что Ташкент изучает возможности вступления в ЕАЭС уже три года. Он подчеркнул, что никто на Узбекистан не оказывает давления в этом вопросе.

Напомним, в марте Орешкин на встрече с Мирзиёевым высоко оценил проводимые в стране масштабные реформы.

Стороны отметили, что новый многоуровневый формат диалога — создание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне премьер-министров двух государств, будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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