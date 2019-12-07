Узбекистан планирует председательствовать в ШОС в 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Узбекистан планирует принять председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом сказал первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

Он также напомнил, что в 2020 году Узбекистан будет председательствовать в СНГ. Говоря о внешней политике страны, Нематов отметил, что сегодня Узбекистан во внешнеполитических и внешнеэкономических вопросах опирается исключительно на национальные интересы.

Узбекистан, являясь одним из учредителей ШОС, трижды председательствовал в данной организации, т.е. в 2003-2004, 2009-2010 и 2015-2016 гг.

C 1 января 2019 года в соответствии с решением Совета глав государств-членов ШОС бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов вступил в должность генерального секретаря организации. Впервые этот пост занял представитель Узбекистана.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.

Странами-наблюдателями в ШОС на сегодня являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка, Армения.

(Автор: Фахри Вакилов)

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