В Баку открылся Торговый дом Украины

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялась церемония открытия Торгового дома Украины, в которой приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, а также президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана, целью открытия украинского торгового дома, который будет играть роль логистического и торгово-экономического центра, является расширение деловых связей между двумя странами, увеличение двусторонней торговли, а также содействие установлению новых связей между деловыми людьми, оказание консалтинговых и других коммерческих услуг.

На церемонии открытия министр экономики Микаил Джаббаров отметил успешное развитие азербайджано-украинских торгово-экономических связей и, выразив уверенность в том, что украинский торговый дом станет важной платформой в этой сфере, пожелал работе торгового дома успехов.

Министр инфраструктуры Украины Власдислав Криклий отметил, что его страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и заинтересована в развитии экономических связей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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