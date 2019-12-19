Обнародован объем промышленного производства в Баку за 11 месяцев

19 декабря 2019 17:47 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Торговый оборот в Баку составил почти 17 млрд манатов
Бизнес 7 декабря 20:00
В Баку увеличилась заработная плата
Финансы 7 декабря 10:14
Стоимость промтоваров и услуг предприятий в Баку превысила 32 млрд манатов
Экономика 6 декабря 11:09
Торговый оборот в Баку составил почти 17 млрд манатов
Бизнес 5 декабря 11:04
В Баку вырос объем промышленного производства
Бизнес 31 октября 17:32
В Баку вырос торговый оборот
Бизнес 31 октября 16:43
Лента новостей
Джавид Имамвердиев призвал помочь известному бакинскому барду Виталию Игольникову (ФОТО)
Культура 18:11
Шведская BPC Billet Group внедрит автоматизированную систему оплаты в Узбекистане
Транспорт 18:09
В парламенте Азербайджана прошла встреча с Оценочной миссией БДИПЧ ОБСЕ
Политика 18:05
Применение ОМС положительно скажется на совершенствовании системы здравоохранения
Бизнес 17:47
У побережья Гватемалы произошло сильное землетрясение
Другие страны 17:29
Семеро азербайджанских сыновей в Украине (ФОТО)
Спорт 17:21
Российская «Транснефть» начала возмещать ущерб казахстанским компаниям за испорченную нефть
Энергетика 17:18
Карты российской платежной системы будут действовать в Узбекистане в 2020-м году
Финансы 17:14
Национальные музыкальные инструменты и азербайджанская молодежь (ФОТО)
Культура 17:12