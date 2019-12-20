ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду на общую сумму $500 млн

БАКУ /Trend/ - С первого февраля 2019 года по сегодняшний день Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил ввоз контрабандных товаров на общую сумму 500 миллионов долларов.

Как сообщает Trend в пятницу с мероприятия, об этом председатель ГТК Сафар Мехтиев сказал на II Республиканском форуме участников внешней торговли.

По его словам, основную часть контрабанды составляют наркотические средства.

Напомним, что сегодня в Баку проходит II Республиканский форум участников внешней торговли. В форуме принимают участие около 900 предпринимателей, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и другие официальные лица.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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