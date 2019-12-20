АБР поддержит модернизацию операций ведущего производителя напитков в Казахстане

20 декабря 2019 12:03 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
S&P присвоило рейтинг «BB-» казахстанской страховой компании
Бизнес 12:15
Казахстано-германское СП привлечет услуги по ремонту скважин
Тендеры 10:13
Ряд проектов с привлечением иностранного капитала реализуется в сельхозсфере Казахстана
Бизнес 19 декабря 19:53
Российская «Транснефть» начала возмещать ущерб казахстанским компаниям за испорченную нефть
Энергетика 19 декабря 17:18
ЕАБР выделил более $500 млн на реализацию проектов в Казахстане в 2019 году
Энергетика 19 декабря 17:01
Российско-казахская ИТ-компания примет участие в госпрограмме «Цифровой Казахстан»
ИКТ 19 декабря 16:19
Лента новостей
Азербайджан - одна из немногочисленных стран в мире с положительным сальдо во внешней торговле
Экономика 12:24
Twitch и Rambler заключили соглашение об урегулировании спора
Россия 12:20
S&P присвоило рейтинг «BB-» казахстанской страховой компании
Бизнес 12:15
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду на общую сумму $500 млн
Бизнес 12:14
Продукция, ввозимая в Азербайджан, будет проходить карантин
Общество 12:08
По железным дорогам из Венгрии в Азербайджан (ФОТО)
Культура 12:01
Лидеры Узбекистана и Японии подписали заявление о расширении стратегического партнерства
Бизнес 11:56
Команды БГУ «Дети капитана Гранта» и «Катюша БГУ» стали победителями форума дебатов (ФОТО)
Общество 11:51
В Азербайджане частные эксперты тоже будут нести ответственность за вынесенное заключение
Общество 11:50