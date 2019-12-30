Узбекистан и Таджикистан откроют новый погранпост

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время на таджикско-узбекской границе будет открыт новый контрольно-пропускной пункт, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Известно, что строительство нового погранпоста почти завершено. Он будет предназначен для пропуска людей и автомобилей.

По словам замминистра МИД Узбекистана Ильхома Неъматова, еще три года назад граница между двумя странами была почти полностью закрыта, однако теперь страны связывают 17 пропускных пунктов.

Строящийся КПП станет 18-м по счету.

Погранпереход планируют открыть в городе Баландчакир - административном центре Янгиабадского района Джизакской области Узбекистана.

Протяженность государственной границы двух стран составляет более 1,33 тысячи километра. После распада СССР около 20 процентов линии таджикско-узбекской госграницы оставались неделимитированной.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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