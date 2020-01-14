В Азербайджане открылась еще одна дочерняя компания SOCAR

БАКУ/Trend/ - Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало общество с ограниченной ответственностью (ООО) «SOCAR Downstream Management», сообщает Trend со ссылкой на министерство налогов.

В сообщении отметчается, что компания зарегистрирована по тому же адресу, что и головной офис компании SOCAR – AZ1029, город Баку, Наримановский район, проспект Г.Алиева 121.

Законным представителем компании является гражданин Турции – Илтер Мустафа Месут.

ООО «SOCAR Downstream Management» было зарегистрировано 26 декабря прошлого года, с уставным капиталом в размере 1000 манатов.

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