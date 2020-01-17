В Азербайджане выросло производство золота

БАКУ/Trend/ - В 2019 году общий объем производства действующей в Азербайджане золотодобывающей компании Anglo Asian Mining PLC вырос на 1,7 процента до 82,8 тысячи унций в золотом эквиваленте (2018 год – 81,4 тысячи унций), сообщает Trend со ссылкой на сводные данные компании.

По данным Anglo Asian Mining, производство золота составило 70,1 тысячи унций, сократившись относительно 2018 года на 3,7 процента. При этом, производство меди составило 2,21 тонны, увеличившись относительно 2018 года на 34,4 процента, серебра - 159,4 тысячи унций, сократившись на 24,2 процента в годовом исчислении.

Продажи золота в слитках в 2019 году составили 54,1 тысячи унций в среднем по 1 410 доллара за унцию (для сравнения: в 2018 году продажи золота в слитках составили 59,5 тысячи унции в среднем по 1 265 доллара за унцию).

Клиентские поставки меди составили 10,3 сухих метрических тонн по цене, увеличившись относительно аналогичного периода в 2018 году на 24 процента.

Объем поставок медного концентрата потребителю в 2019 году составил 10,3 тысячи сухой метрической тонны с продажной стоимостью в 17,9 миллиона долларов, за исключением доли прибыли правительства Азербайджана (для сравнения: в 2018 году было продано 7,675 тысячи сухой метрической тонны при стоимости реализации в 15,4 миллиона долларов)

Anglo Asian Mining PLC является производителем золота, меди и серебра в Центральной Азии с широким портфелем производственных и разведочных активов в Азербайджане.

В портфель Компании входит территория площадью 1 962 квадратных километра, отобранная на основе анализа исторических советских геологических данных и заключенный в соответствии с Соглашением о разделе добычи по образцу нефтяной промышленности Азербайджана.

Основной ареал деятельности компании - контрактная территория Гедабек ("Гедабек") площадью около 300 квадратных километров в горах Малого Кавказа на западе Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.