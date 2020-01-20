Обнародованы данные экспорта турецкого автопрома в Узбекистан

20 января 2020 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году экспорт автомобилей из Турции в Узбекистан вырос на 3,22 процента по сравнению с итогами 2018 года, составив 49,194 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В декабре 2019 года экспорт автомобилей из Турции в Узбекистан сократился на 49,42 процента по сравнению с аналогическим периодом 2018 года, составив 2,680 миллиона долларов.

Отметим, что в 2019 году экспорт автомобилей из Турции сократился на 3,1 процента по сравнению с итогами 2018 года, составив 30,594 миллиарда долларов или 17 процентов общего экспорта Турции.

В декабре 2019 года экспорт автомобилей из Турции вырос на 2,9 процента по сравнению с декабрем 2018 года, составив 2,544 миллиарда долларов или 16,5 процента общего экспорта Турции.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в ноябре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в январе-ноябре прошлого года составил 340,57 миллиарда долларов.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы отечественных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан может прекратить экспорт природного газа к 2025 году
Энергетика 09:26
В Турции горит торговый центр
Турция 07:24
В Турции произошло землетрясение
Турция 01:30
Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии
В мире 19 января 22:52
Глава ЕК обсудила с Эрдоганом и Чавушоглу ситуацию в регионе
Европа 19 января 22:14
Турция депортировала 4 террористов в Германию
Турция 18 января 23:31
Лента новостей
Туркменистан объявил тендер в сфере производства технического йода
Тендеры 10:00
Россия закупает в Туркменистане полипропилен
Бизнес 09:50
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:37
В Южной Корее выявили первое заражение коронавирусом нового типа
Другие страны 09:35
Кадры трагедии 20 Января до сих пор у меня перед глазами - Фарид Хайрулин (ФОТО)
Политика 09:33
Узбекистан может прекратить экспорт природного газа к 2025 году
Энергетика 09:26
На Аляске ввели красный уровень опасности для авиации из-за вулкана
США 09:16
Помпео недеется, что нефтяные терминалы в Ливии откроются благодаря конференции в Берлине
В мире 08:49
Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США за главную роль
США 08:25