Туркменистан и США обсудили сотрудничество в области безопасности

27 января 2020 17:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - В Государственной таможенной службе Туркменистана состоялась встреча с делегацией Центрального командования США (CENTCOM), сообщает Trend со ссылкой на местное ведомство.

На встрече обсуждалась программа CENTCOM по обмену опытом борьбы с разными видами оружия массового поражения - химическим, биологическим, радиологическим и ядерным.

Отметим, что Белый Дом в последние годы взял курс на сближение с прикаспийским Туркменистаном. Регулярную основу приобрели политические консультации.

Продолжается сотрудничество в таких сферах, как поставки сельхозтехники, модернизация технического парка гражданской авиации Туркменистана, импорт электроэнергетического оборудования.

Кроме того, администрация США поддерживает региональные газопроводные проекты из Туркменистана, такие как ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Транскаспийский через Азербайджан и Турцию в Европу.

Дипломатические отношения Туркменистана и США были установлены 19 февраля 1992 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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