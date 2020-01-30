Узбекистан может стать членом Международного оливкового совета

БАКУ/Trend/ - Посол Узбекистана в Испании Жахонгир Ганиев встретился с исполняющим директором Международного оливкового совета (МОС) Абделлатифом Хедирой, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Целью встречи в Мадриде стало обсуждение предстоящего визита в Узбекистан главы международного оливкового совета Георгия Сванидзе, в ходе которого будет рассматриваться возможное вступление республики в МОС.

Как отметил на переговорах А.Хедира, климатические условия ряда регионов страны позволяют наладить промышленное выращивание оливок, а при наличии соответствующей производственной базы, Узбекистан со временем может также наладить выпуск оливкового масла.

Международный оливковый совет был создан в 1959 году на базе международного соглашения по оливковому маслу от 1956 года. Основателями совета стали 11 средиземноморских стран Европы и Африки: Бельгия, Франция, Греция, Италия, Португалия, Испания, Великобритания, Израиль, Ливия, Марокко и Тунис. Штаб-квартира Совета находится в Мадриде. Главным исполнительным органом является пленарная сессия Совета, которая проводится ежегодно осенью. На сегодняшний день организация объединяет около 80 процентов производителей и 98 процентов экспортеров оливкового масла и оливок.

Международный оливковый совет также оказывает содействие в сфере образования и повышения квалификации профильных специалистов в области сельского хозяйства.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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