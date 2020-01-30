Узбекистан может привлечь американскую компанию к организации Азиатских игр

30 января 2020 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Одна из крупнейших в мире коммуникационных компаний Burson Cohn & Wolfe (BCW) представит план работ по проведению в Узбекистане IV летних юношеских Азиатских игр-2025 и XXI летних Азиатских игр-2030. Об этом сообщил первый заместитель министра физической культуры и спорта Узбекистана Ойбек Касымов в интервью Национальному информационному агентству Узбекистана, сообщает Trend.

«До сегодняшнего дня в республике не проводились крупные комплексные соревнования международного масштаба. Понятно, что для этого нужны большие ресурсы, технологии, комплексные мероприятия. С руководством компании BCW проведены переговоры именно в этом ключе. BCW намерена представить план работ до мая текущего года по IV летним юношеским Азиатским играм, намеченным к проведению в нашей стране в 2025 году и XXI летним Азиатским играм 2030 года», – сказал он.

«На эту тему будем еще вести переговоры со многими партнерами и международными экспертами. К тому же, в Узбекистане достаточно организаций и компаний, имеющих свой стиль и соответствующий мировой опыт. Мы должны принять во внимание всех и на основе полученных рекомендаций строить свои планы на будущее», – отметил Ойбек Касымов.

Burson Cohn & Wolfe – одно из крупнейших и глобальных коммуникационных агентств со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США). Среди прочего компания оказывают содействие в организации и проведении масштабных соревнований высокого международного уровня. К примеру, этой компанией были организованы Азиатские игры в закрытых помещениях и соревнования по боевым искусствам в Ашхабаде.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Юсиф Агаев.)

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