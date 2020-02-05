Крупнейший стройрынок Грузии будет обновлен

БАКУ/Trend/ - Рынок строительных материалов, известный под названием рынок Элиава, который находится на одной из набережных в центре Тбилиси останется, но будет приведен в соответствие с современными стандартами, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Об том сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Мы долго консультировались с владельцами рынка и пришли к общему заключению, что существование рынка в нынешней форме неприемлемо. На фоне стремительного развития города нельзя, чтобы объект функционировал, находясь в таком хаотичном состоянии", - заявил мэр.

По его словам, в результате переговоров стороны пришли к соглашению о том, что торговая зона в этом месте останется, так как там работают тысячи людей, к томе же, многие граждане уже привыкли покупать нужные им товары именно там.

Однако, при этом рынок будет обновлен в соответствии с современными стандартами и недавно принятым генеральным планом развития города.

(Автор: Тамилла Мамедова).

Twitter: @Mila61979356

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