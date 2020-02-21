EOC приветствует готовность Грузии принять зимние юношеские Олимпийские игры 2025 года

БАКУ/Trend/ - Европейский олимпийский комитет (ЕОС) приветствует готовность Грузии и положительно оценивает ресурсы и новую инфраструктуру горного курорта Бакуриани для проведения зимних юношеских Олимпийских игр 2025 года, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, Оценочная комиссия Европейского комитета посетила Бакуриани 6 февраля 2020 года, чтобы изучить потенциальные места для соревнований и всю необходимую инфраструктуру, включая подъемники.

Питер Брулл, глава EOC, отметил, что в Бакуриани отличные условия для соревнований по лыжам и сноуборду.

"Высокогорное расположение обуславливает стабильную снежную погоду в течение всего сезона. Деревня спортсмена и пансионат для высокопоставленных гостей готовы и отвечают самым высоким требованиям качества", - сказал он.

Созданная инфраструктура будет способствовать развитию зимних видов спорта в Грузии, включая реконструированную трассу в Бакуриани, которая является самой популярной в Грузии и идеально подходящей для трамплинных прыжков.

Европейский олимпийский комитет официально подтвердил статус кандидата горнолыжного курорта Бакуриани в декабре 2018 года.

Зимний курорт Грузии Бакуриани примет Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: гюнель Зейналова)

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