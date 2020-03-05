В Баку состоялась встреча представителей Гостаможни и Caspian European Club

БАКУ/Trend/ - В Государственном таможенном комитете Азербайджана состоялась встреча с представителями Caspian European Club.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Гостаможни, генерал-майор таможенной службы Джавад Гасымов, начальники главного управления, руководители соответствующих структур, генеральный директор Caspian European Club Тельман Алиев и представители компаний-членов клуба.

В ходе встречи заместитель председателя Гостаможни Джавад Гасымов рассказал о проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева реформах в таможенной системе и отметил, что в рамках реформ созданы благоприятные условия для бизнес-среды, налажено эффективное сотрудничество между представителями бизнеса и таможенными органами, регулярно проводятся различные встречи с участниками внешней торговли.

Джавад Гасымов отметил, что Государственный таможенный комитет придает большое значение сотрудничеству с Caspian European Club, активно участвует в мероприятиях, проводимых при организации клуба, и подчеркнул, что эта традиция будет продолжена и на следующих форумах.

Генеральный директор Caspian European Club Тельман Алиев поблагодарил за теплую встречу и выразил удовлетворение сотрудничеством его организации с Госкомитетом. Он также пригласил полномочных представителей Гостаможни на форум, который состоится 11 марта этого года в клубе на тему "транспорт и логистика".

В конце встречи гости ответили на вопросы, связанные с таможенными процедурами и оформлением, провели обмен мнениями по некоторым вопросам.

Отметим, что целью Таможенной службы Азербайджана является защита суверенитета, экономической и национальной безопасности Азербайджана, а также улучшение социального благосостояния народа, содействие международной торговле, обеспечение безопасности, сбор таможенных платежей и перевод их в госбюджет, а также сведение предотвращение мошенничества в области таможенного дела и борьба с международным терроризмом.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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