Anglo Asian Mining продолжает добычу золота

БАКУ /Trend/ - Функционирующая в Азербайджане золотодобывающая компания Anglo Asian Mining PLC следит за ситуацией, связанной с распространением коронавируса и по мере ее развития и принимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих сотрудников и поддержания устойчивости своего бизнеса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на заявление компании.

В своем заявлении компания отметила, что в настоящее время она продолжает добывать золото на своих контрактных зонах в Азербайджане, так как деятельность на участках Гедабек и Гоша не входит в правительственные ограничения и продолжает осуществляться в рабочем режиме.

На территориях продолжается добыча полезных ископаемых и также основное техническое обслуживание. Также продолжается плановый подъем стенки хвостохранилища. Компания все еще может осуществлять необходимые закупки из-за пределов Азербайджана, такие как цианид и продолжать свою геологоразведочную программу.

В течение этого времени компания испытывает влияние ограничений международных авиаперелетов на ротацию персонала, включая руководство. Также приняты меры, позволяющие старшим сотрудникам работать удаленно из дома.

Между тем, несмотря на то, что добыча золота Доре продолжается, компания в настоящее время не может отгружать данный продукт своим переработчикам в Швейцарии из-за прекращения авиасообщений.

Обогатительные предприятия также временно приостановили свою деятельность по указанию швейцарского правительства. Тем не менее, добытое до начала марта золото Доре было отгружено, а выручка от продажи получена.

Компания активно рассматривает другие варианты логистики, переработки и продажи золота Доре на случай, если приостановка будет продлена. Также компания продолжает отгружать медный концентрат автомобильным транспортом.

Финансовое положение Anglo Asian является стабильным, с активами приблизительно в размере 25 миллионами долларов США наличными и отсутствием долгов. Компания также ведет переговоры со своими банками в Азербайджане о создании резервной кредитной линии на сумму до 20 миллионов долларов США.

Цель резервной кредитной линии заключается в обеспечении дополнительной финансовой гибкости и продолжения операций.

Свои производственные ориентиры компания до конца года сохраняет в пределах от 75 000 до 80 000 унций золотого эквивалента.

Автор: Эльдар Джанашвили.