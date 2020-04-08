Министр сельского хозяйства Грузии исключил повышение цен на хлеб

БАКУ/Trend/ - По словам министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили, цены на хлеб в стране не будут повышены, с учетом ситуации распространения коронавируса.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Министр добавил, что встретился с представителями хлебопекарной промышленности и была достигнута договоренность о том, что цена на хлеб не будет повышена.

«Хочу подчеркнуть, что цена на хлеб не будет повышена, это очень важно. Мы предлагаем импортерам субсидии и просим производителей муки сохранить цены на уровне 10 марта», - сказал министр.

По его словам, в Грузии регулярно ведется мониторинг поставок продовольствия и ситуация обнадеживает.

«На сегодняшний день задержек с поставкой продукции нет, несмотря на ограничения на экспорт в регионе. Сегодня наши граждане имеют беспрепятственный доступ ко всем видам продуктов питания», - сказал он.

Давиташвили отметил, что в Грузии также достаточно запасов пшеницы, а в случае необходимости страна будет обеспечивать поставки из альтернативных источников.

(Автор: Тамилла Мамедова.)