БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Грузии доставило в Марнеули гуманитарный груз, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным, 600 упаковок с гуманитарной помощью раздадут наиболее нуждающимся в ней жителям Болниси и Марнеули.

«Благотворительная акция по инициативе Президента Азербайджана стартовала вчера. Сегодня мы находимся в Марнеули. Эта акция также пройдет в Рустави, Гардабани, Кахетии, Тбилиси, Шида-Картли», - сказал посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

По его словам, акция проводится во имя дружбы между Грузией и Азербайджаном.

«У нас одна цель — бороться с коронавирусом изо всех сил, и я знаю, что скоро мы преодолеем эту угрозу. Правительство Грузии приложит для этого все усилия», — сказал посол.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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