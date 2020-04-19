Правительство Грузии утвердило программу субсидирования пшеницы
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Мушвиг Джафаров:Все шаги, предпринимаемые государством направлены на страхование здоровья, безопасности и будущего граждан
В Азербайджане выявлено еще 25 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 122, скончался 1 человек – Оперативный штаб
Муса Гулиев: Президент Ильхам Алиев поддержал и продолжает поддерживать защиту благосостояния людей в самые трудные времена
Роб Собхани: Азербайджан является образцом для многих стран в поисках самых эффективных способов борьбы с коронавирусом
Таир Керимли: По поручению Президента Азербайджана были упрощены механизмы адресной социальной помощи и смягчены условия назначения
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана со священным праздником Пасхи (ФОТО)
Эльман Насиров: Президент Ильхам Алиев предпринял важные меры по повышению экономической активности в Азербайджане
Благодарственные письма: “Вы еще раз доказали, что являетесь Президентом каждого гражданина Азербайджана”
Президенту пишут: Благодаря Вашей оперативной реакции на эти события, целенаправленным шагам, своевременным решениям наша страна успешно ведет борьбу с пандемией
Бахруз Гулиев: Пандемия под контролем, но в случае необходимости карантинный режим может быть продлен