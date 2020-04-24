Производство легковых автомобилей в Азербайджане многократно увеличилось

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в январе-марте 2020 года произведена продукция в отрасли машиностроения и машинного оборудования на сумму 112 миллиона манатов, что на 16 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличился в 7,3 раза (за месяц было произведено 190 легковых автомобилей, что обусловило рост на 39 процентов). Производство прочих транспортных средств также многократно увеличилось – на 89,8 процента. Производство штанговых насосов также увеличилось на 42,4 процента.

Спад в отчетный период имел место в производстве фонтанной арматуры – в 3,2 раза, до 15,2 тонны, огнетушителей – в 2,3 раза, до 1400 штук, и станков-качалок. Также сокращение было отмечено в производстве тракторов – до 85 единиц (спад в 3,7 раза).

Виды продукции Произведено в январе-марте 2020 года Изменение по сравнению с январем-мартом 2019 года (в %) Количество готовой продукции на складах на 01.04.2020 Фонтанная арматура (тонн) 15,2 31,3 - Штанговые скважинные насосы (шт.) 2022 142,4 244 Станки-качалки (шт.) 142 95,3 86 Огнетушители (шт.) 1400 44,0 - Тракторы (шт.) 85 27,2 302 Легковые автомобили (шт.) 672 340 221

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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