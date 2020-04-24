Производство легковых автомобилей в Азербайджане многократно увеличилось
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в январе-марте 2020 года произведена продукция в отрасли машиностроения и машинного оборудования на сумму 112 миллиона манатов, что на 16 процентов меньше аналогичного показателя 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличился в 7,3 раза (за месяц было произведено 190 легковых автомобилей, что обусловило рост на 39 процентов). Производство прочих транспортных средств также многократно увеличилось – на 89,8 процента. Производство штанговых насосов также увеличилось на 42,4 процента.
Спад в отчетный период имел место в производстве фонтанной арматуры – в 3,2 раза, до 15,2 тонны, огнетушителей – в 2,3 раза, до 1400 штук, и станков-качалок. Также сокращение было отмечено в производстве тракторов – до 85 единиц (спад в 3,7 раза).
|
Виды продукции
|
Произведено в январе-марте 2020 года
|
Изменение по сравнению с январем-мартом 2019 года (в %)
|
Количество готовой продукции на складах на 01.04.2020
|
Фонтанная арматура (тонн)
|
15,2
|
31,3
|
-
|
Штанговые скважинные насосы (шт.)
|
2022
|
142,4
|
244
|
Станки-качалки (шт.)
|
142
|
95,3
|
86
|
Огнетушители (шт.)
|
1400
|
44,0
|
-
|
Тракторы (шт.)
|
85
|
27,2
|
302
|
Легковые автомобили (шт.)
|
672
|
340
|
221
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: @eldarjanashvili