В Конфедерации организаций предпринимателей обсудили предложения по налоговым льготам

БАКУ /Trend/ - Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) обсудила проект на основе изменений в налоговом и социальном законодательстве с целью предоставления налоговых льгот предпринимателям, работающим в сферах, затронутых пандемией (включая малые и средние предприятия), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Конфедерацию.

По данным источника, обсуждения проходили под председательством вице-президента организации Закира Нуриева. На заседании выступил специалист по налогам Закир Кязимов, который проинформировал предпринимателей об основных предложениях.

"В ходе обсуждений были заслушаны конкретные предложения по механизму налогообложения розничных продаж сельскохозяйственной продукции, проблемам, возникающим в категории налогоплательщиков из группы риска",-отмечается в информации.

В конце обсуждений было решено объединить предложения в единый документ и направить в министерство экономики и Милли Меджлис.

Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана была учреждена пятого марта 1999 года в Баку и прошла официальную государственную регистрацию.

Организация объединяет в своих рядах свыше 1000 субъектов предпринимательства, в том числе 35 ассоциаций и союзов социально-экономического профиля.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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