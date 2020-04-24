В Грузии будет оказываться помощь социально уязвимым семьям

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии будет в течение полугода оказывать помощь социально уязвимым семьям с рейтингом от 65 000 до 100 000 рейтинговых очков в размере 600 лари, заявил премьер-министр Георгий Гахария в ходе презентации экономического антикризисного плана 24 апреля, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, в Грузии проживает 70 тысяч таких семей.

Как заявил Гахария, вместе с тем, семьям с рейтингом от 0 до 100 000 и имеющим трех или более детей в возрасте до 16 лет государство также предоставит помощь в размере 600 лари в течение шести месяцев.

«Количество таких семей в Грузии сегодня составляет 21 000, которые включают 130 000 граждан. Это очень важное мероприятие, потому что, как вам известно, перед лицом экономических вызовов и экономического кризиса многодетные семьи являются одной из наиболее уязвимых групп, которая, конечно же, нуждается в финансовой помощи со стороны государства», - заявил премьер-министр.

Кроме того, по его словам, лица с ограниченными возможностями, а также дети данной группы, в течение полугода будут получать от государства помощь.

Как отметил Гахария, в течение полугода ежемесячная помощь составит 600 лари. По словам премьера, в Грузии проживает 40 тысяч таких граждан и объем данного мероприятия составляет 25 миллионов лари.

«Учебный год в школах не возобновится до сентября», — отметил премьер-министр Георгий Гахария.

По его словам, образовательный процесс проходит нормально и объявление академической отсрочки не планируется.

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(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)