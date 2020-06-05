Управление ООН и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Бизнес Туркменистан».



Сообщается, что в Государственной таможенной службе Туркменистана состоялись онлайн-переговоры с координатором Глобальной программы УНП ООН и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками (ППКП).



Стороны рассмотрели расширение сотрудничества между Управлением ООН и Туркменистаном. Участниками переговоров также был обсужден план мероприятий дистанционного обучения на вторую половину 2020 года.



Напомним, что Государственная таможенная служба Туркменистана участвовала ранее в онлайн-семинаре по повышению осведомлённости в области торговли стратегическими товарами и экспортного контроля, проведенном в рамках Глобальной программы по контролю контейнерных перевозок.



Отметим, что семинар был организован Региональным офисом УНП ООН.

(Автор: Джейла Алиева)

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