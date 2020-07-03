Посол: Азербайджан и Грузия имеют огромные возможности для сотрудничества в новых сферах (ИНТЕРВЬЮ)

Бизнес 3 июля 2020 09:30 (UTC+04:00)
Посол: Азербайджан и Грузия имеют огромные возможности для сотрудничества в новых сферах (ИНТЕРВЬЮ)

Эксклюзивное интервью Trend с послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе

Динамика грузино-азербайджанских взаимоотношений

Двусторонние отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются стремительными темпами, сказал Патарадзе.

"В наших двусторонних отношениях отмечаются большие позитивные прорывы, и, я думаю, в дальнейшем эти отношения будут развиваться, укрепляться и расширяться, так что динамика грузино-азербайджанских взаимоотношений очень позитивная," - отметил посол.

По его словам, развитие торгово-экономических отношений между двумя странами является одним из важных направлений двустороннего сотрудничества.

"Я хочу отметить, что в 2019 году Грузия и Азербайджан вышли на новый уровень, переступив определенный психологический барьер свыше одного миллиарда долларов в товарообороте. Я считаю, что это не предел, и у нас есть огромные возможности и потенциал для сотрудничества в новых сферах," - заметил Патарадзе.

По словам посла, Азербайджан является одним из главных инвесторов в Грузии, вложения которого занимают доминирующее положение в стране.

"Мы рассчитываем на капиталовложения в новые направления, ведь как вы знаете, Грузия очень привлекательная страна с точки зрения инвестиций. В рейтинге Всемирного Банка Doing Business Грузия заняла седьмую позицию в 2019 году, что способствует активному привлечению новых инвесторов в страну," - отметил посол.

По мнению Патарадзе, региональные проекты и взаимоотношения представляют значительную важность, и взаимовыгодное сотрудничество между бизнес-сообществами Грузии и Азербайджана также динамично развивается.

"Сегодня в Грузии зарегистрировано очень много азербайджанских компаний, так же как и в Азербайджане оперирует значительное количество грузинских компаний. Я думаю, в этом плане у нас тоже существует огромный потенциал. Наши страны продолжают создание новых совместных предприятий, выявляют новые сферы для сотрудничества," - отметил он.

Как заявил посол, Грузия подписала соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и Китаем, что дает возможность для создания новых совместных предприятий.

Очередной грузино-азербайджанский бизнес-форум

Очередной грузино-азербайджанский бизнес-форумс с участием представителей бизнес-сообщества обеих стран будет проведен в ближайшее время в онлайн формате при поддержке министерств экономики Азербайджана и Грузии, сказал Патарадзе.

По его словам, предметом обсуждения в рамках данного бизнес форума будет выявление новых сфер сотрудничества между двумя странами, создание новых предприятий, увеличение товарооборота, привлечение инвестиций в экономику обеих стран и конечно же транзитный потенциал.

"По территории наших стран проходит Шелковый путь, Грузия и Азербайджан активно сотрудничают с целью увеличения грузопотока из третьих стран (Центральная Азия, Китай, Индия)," - отметил посол.

По словам Патарадзе, в этом направлении у обеих стран есть хорошие перспективы.

Сотрудничество в сфере энергетики

Проект "Южный газовый коридор" (ЮГК), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в Грузию, сказал посол.

"Мы очень рады, что осуществление проекта "Южного газового коридора" находится на завершающей стадии", - отметил дипломат.

По словам Патарадзе, данный проект представляет геополитическое значение для Грузии и Азербайджана.

"В глобальном отношении "Южный газовый коридор" является составной частью стратегии развития транзитного и экономического потенциала между нашими странами. Данный проект способствует созданию новых рабочих мест, осуществлению инфраструктурных проектов, развитию экономики и увеличению поступления доходов в бюджет," - сказал посол.

Кроме того, посол отметил, что государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) активно поддерживает газификацию новых проектов Грузии.

"Мы строим новые горнолыжные курорты, новые предприятия, поэтому постоянное снабжение газом является одним из важных направлений развития страны. Компания SOCAR активно сотрудничает с нами в этом направлении," - отметил Патарадзе.

По словам Патарадзе, газификация является одним из важных социально-экономических направлений для развития Грузии, что способствует расширению, в том числе туристической инфраструктуры и строительству новых объектов, а также обеспечению газом высокогорных регионов Грузии.

По словам Патарадзе, SOCAR принимает активное участие во многих направлениях, в том числе в социальных проектах.

"SOCAR является одним из главных налогоплательщиков страны. SOCAR - наш надежный партнер и мы уверены, что это сотрудничество будет углубляться, а начатые проекты будут продолжаться," - отметил посол.

Перспективность Баку-Тбилиси-Карс для Грузии и Азербайджана

Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - один из важных проектов, который сегодня выходит на новый уровень, сказал Зураб Патарадзе.

По словам Патарадзе, количество грузов, перевозимых по данному направлению, растет изо дня в день.

"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс способствует увеличению транзитного потенциала наших стран”, - отметил он.

Как подчеркнул посол, эта железная дорога является хорошей альтернативой многим другим направлениям.

"У железнодорожного коридора огромное будущее, и мы должны приложить все усилия, чтобы узнаваемость данного проекта росла," - заметил Патарадзе.

Сотрудничество Грузии и Азербайджана в портовой сфере

Азербайджан предпринимает очень мудрые шаги для диверсификации своего экономического потенциала, сказал Патарадзе.

По его словам, одним из важных направлений экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией является увеличение транзитного потенциала.

"Важными экономическими воротами между нашими странами являются порты, через которые проходит большое количество грузов. Связь между Каспийским и Черным морями очень важна, морские перевозки между нашими странами из года в год увеличиваются", - сказал посол.

Патарадзе отметил, что важным направлением сотрудничества между портами двух стран является работа по внедрению принципа “единое окно".

"Это даст возможность обеим странам в онлайн-режиме отслеживать все грузы, которые поступают в наши порты, обеспечивать оперативную доставку грузов", - сказал он.

Перспективы грузино-азербайджанских отношений на фоне пандемии коронавируса

Во время каждого кризиса выявляются новые сферы заинтересованности, и в этом смысле Азербайджан и Грузия приложат все усилия для реализации этих возможностей, сказал Патарадзе.

Посол Грузии поблагодарил государственные органы Азербайджана и Грузии, которые прилагают совместные усилия для того, чтобы оказывать помощь нуждающимся гражданам обеих стран.

"В условиях пандемии ни на день не останавливались грузоперевозки между нашими странами. Грузия и Азербайджан прилагают максимальные усилия, чтобы все товары доходили до пунктов назначения", - отметил посол.

Сотрудничество в сфере туризма

Туризм является одной из важных составляющих грузино-азербайджанских отношений, сказал Патарадзе.

"Грузия позитивно завершила 2019 год с точки зрения туристической отрасли. Свыше 9 миллионов туристов посетило нашу страну. Я думаю, что это не предел, в дальнейшем эти цифры будут расти, при этом будет наращиваться потенциал туризма между нашими странами", - отметил посол.

Как отметил Патарадзе, по решению обеих сторон ведется работа по созданию единого туристического маршрута между Азербайджаном и Грузией, в том числе по созданию единого туристического пакета для представителей третьих стран, чтобы люди могли в рамках отпуска посетить и Азербайджан, и Грузию.

"То есть, если у человека есть десятидневный турпакет в одну страну, он может отдохнуть пять дней в Грузии и пять в Азербайджане, познать культуру обеих стран и отведать замечательные блюда азербайджанской и грузинской кухни", - отметил Патарадзе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Mila61979356

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