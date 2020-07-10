БАКУ/Trend/ - Азербайджан нацелен на расширение электронного бизнеса в 2021 году. Об этом сказала Trend исполняющая обязанности директора Научно-исследовательского института экономических реформ при министерстве экономики Арзу Гусейнова.

По ее словам, основным приоритетом социально-экономической политики Азербайджана в 2021 году будет восстановление экономики страны, пострадавшей от пандемией COVID-19.

"Поскольку воздействие пандемии COVID-19 уже привело изменениям в различных секторах экономики, мы ожидаем, что в 2021 году роль информационных и коммуникационных технологий в экономике возрастет", - отметила она.

Как подчеркнула Гусейнова, приоритеты социально-экономического развития Азербайджана отражены как в соответствующих государственных программах, так и в стратегических дорожных картах. По ее словам развитие упомянутого направления сохранится и в 2021 году.

Касаясь темы подготовки квалифицированных кадров, исполнительный директор сказала, что в стране периодически проводится большая работа по подготовке квалифицированных кадров.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva