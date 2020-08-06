В Азербайджане предпринимателей на 9 месяцев освободили от арендной платы государству

БАКУ /Trend/ - С физических и юридических лиц, за исключением юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, действующих на территории Азербайджана в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса, с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года не будет взиматься установленная соответствующим положением плата за аренду.

Как сообщает в четверг Trend, это отразилось в утвержденной Кабинетом министров Азербайджана поправке в "Положение о нормативной стоимости государственных земельных участков, на которых находятся приватизированные государственные предприятия и объекты, а также построенные юридическими и физическими лицами предприятия и объекты".

Отметим, что условия и сроки аренды земельных участков определяется на основании контракта, заключенного между арендатором и арендующим. Годовая плата за аренду земельных участков, на которых находятся приватизированные государственные предприятия и объекты, по Баку определяется в размере трех процентов от рыночной стоимости земельного участка, а по другим городам и района республики - в размере двух процентов.

Согласно постановлению, министерству экономики поручено обеспечить исполнение настоящего постановления, определив список субъектов предпринимательства (в том числе резидентов промышленных кварталов) пострадавших в результате негативного влияния пандемии коронавируса на территории Азербайджана, и обеспечить передачу министерству финансов необходимой информации, для учета в государственном бюджете образовавшейся в результате льготы разницы.

(Текст: Турал Гараджаев)