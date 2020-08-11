Оглашен объем экспорта иранской провинции Систан и Белуджистан

БАКУ /Trend/ - В течение четырех месяцев (20 марта - 21 июля) через таможни провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана было экспортировано свыше 423 тысяч тонн продукции.

Об этом сказал представитель таможенного управления провинции Рза Расти, передает в субботу Trend со ссылкой на Иранскую таможенную администрацию.

По его словам, в стоимостном выражении объем экспортированной продукции превысил 563 миллиона долларов, что выше на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Основными товарами экспорта стали цемент, хурма, газ и стройматериалы", - сказал Расти.

Он подчеркнул, что за отчетный период в провинцию было импортировано 518 тысяч тонн продукции стоимостью свыше 687 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении импорт сократился на 43 процента, а в весовом — увеличился на 53 процента.

Отметим, что в провинции Систан и Белуджистан Ирана действуют семь приграничных рынков.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)