В Туркменистане разработали правила дистанционной продажи товаров
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Командующий ВМС Азербайджана: «Кубок моря» служит укреплению мира и обеспечению безопасности на Каспии (ФОТО)
В Азербайджане проводится тестовый экзамен в рамках трудоустройства учителей физкультуры и начальных классов
Baktelecom ускорил предоставление телекоммуникационных услуг в связи с началом нового учебного года (ФОТО)
Посреднические усилия России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неубедительны - депутат
Обнародованы правила использования страховых резервов в рамках обязательного медицинского страхования
В Узбекистане расширили список направлений для получения второго высшего образования на заочной форме
Хикмат Гаджиев: Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики
В Азербайджане за последние сутки выявлено 169 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 151 человек