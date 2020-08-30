На территории казахстанско-турецкой ИЗ рассматривается создание ряда производств

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Казахстан и Турция обсуждают реализацию ряда проектов на территории казахстанско-турецкой индустриальной зоны в Туркестанской области, сообщилTrend Президент Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции в Казахстане - "MUSIAD Казахстан" Йылмаз Кесен.

Как отметили в MUSIAD, индустриальная зона расположена в Ордабасинском районе области, а ее общая площадь составляет 50 гектаров с возможностью расширения до 250 гектаров.

Так, на данный момент на территории ИЗ планируется введение в эксплуатацию ряда новых производств.

Это, в том числе, завод по производству профилей и светопроницаемых конструкций из ПВХ и алюминия ТОО Gold Aluminum.

"Кроме того, запланировано начало строительства заводов компаниями Merkez Asia Madencilik (концентрат свинца) и Petronet Otomosyon" (топливораздаточные колонки) на общую сумму 12 миллионов долларов", - сказал Кесен.

Вместе с тем, подчеркнули в ассоциации, в настоящее время проводятся переговоры с восемью турецкими компаниями, в том числе по строительству мебельной фабрики ТОО Madeyra Group с объемом инвестиций 10,7 миллиона долларов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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